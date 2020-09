Die hohe Politik hat aufgrund der Corona-Situation den wirtschaftlichen lock down verfügt. Nur langsam hat die Wirtschaft ihre Tätigkeit wieder aufnehmen dürfen. Viele Feste wurden verboten mussten abgesagt werden; nicht zu erfüllende Auflagen. So hat es auch die traditionelle Genuss-Meile getroffen. Obwohl es da bei einer "Meile" wohl genug Abstand geben müsste. Auch vielen Vereinen entgang durch diverse Feste ein Einkommen. Auch beliebte Feste der Freiwilligen Feuerwehren, einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes, mussten abgesagt werden. Dabei sind diese Einnahmen für den Erhalt der Einsatzbereitschaft wichtig. Doch die kleine Politik, die Marktgemeinde Kottingbrunn, veranstaltet ein Fest im Schlosshof. Ist der Politik erlaubt, was der Wirtschaft und Körperschaften des öffentlichen Rechtes verboten sind??? Ist so eine Politik noch glaubwürdig, und all ihre Notstands-Verordnungen???

mit freundlichen Grüßen

Ing. Horst G. Enenkel

Obmann der Bürgerliste Kottingbrunn