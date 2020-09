Matthias Grienauer und Werner Routil aus Kottingbrunn haben gemeinsam das Buch "Grenzgänge" veröffentlicht. In dem Buch geht es um den rätselhaften Absturz einer Boeing 766 am Flug von Singapur nach San Francisco. In Form von Rückblenden werden die Leser und Leserinnen in einen in Singapur angesiedelten Kriminalfall hineingezogen. Als dann noch dem asiatischen Stadtstaat eine vom Syndikatsboss Lucas Wong angezettelte Virus-Epidemie droht, überstürzen sich die Ereignisse. Wird es zu einem dystopischen Schlussszenario kommen oder können das Gesundheitsministerin Maya Li Yang, Hauptkommissar Chan Che und der amerikanische Arzt Dr. Jim Johnson verhindern?"

"Das Buch gibt inhaltlich ein klares Statement zur Corona-Zeit", sagen die beiden Autoren. Das Buch ist über Amazon entweder als eBook oder als Taschenbuch erhältlich. Auf www.youtube.com/die.literaten sind überdies drei Podcasts zu diesem Buch zu hören.