BADEN. "Fidel und diszipliniert" so lautet das Lebensmotto von KommRat Josef Wolkerstorfer und bescherte ihm so gesunde 90 Jahre, die er nun im Kreise von Freunden feierte. So waren die Singenden Weinhauer gekommen, um ihrem ältesten aber noch immer stimmgewaltigen Mitglied diverse Ständchen zu bringen. Der Obmann der Kolpingfamilie Baden Herbert Felbermayer gratulierte genauso wie das Feuerwehrkommando mit Brandrat Martin Geiger. Auch das offizielle Baden mit Bürgermeister DI Stefan Szirucsek und eiinigen Gemeinderäten war erschienen. Josef Wolkerstorfer war über 33 Jahre im Badener Gemeinderat und Sadtrat tätig, war lange Bundes- und Landesinnungsmeister sowie Wirtschaftskammerobmann. Als Jugendlicher nach dem 2ten Weltkrieg gründete er mit Gleichgesinnten die Badener Kolpingfamilie wieder und seit seinem 13ten Lebensjahr ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Weikersdorf. In der Habsburgerstraße führte er gemeinsam mit seinem bereits verstorbenen Bruder einen Weinbau und Fassbinderbetrieb. Er gehört der bereits dritten Generation der Familie Wolkerstorfer an, die in und für Baden sowie ihre Menschen tätig waren. Ad multos annos!