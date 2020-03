BADEN. Der Kunstverein Baden zeigt noch bis 12. April die Ausstellungen The Ballad of Interacting Objects von Sissa Micheli und Seduction Strategies von Rafael Mayu Nolte. Es handelt sich um eine Kooperationsausstellung mit AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich, dem internationalen Austauschprogramm für KünstlerInnen aus Krems. Die renommierte italienische Kunstfotografin Micheli präsentiert ihre abstrakten Bilder neben Mayu Nolte aus Peru. Er ist zurzeit im Rahmen des internationalen Austauschprogramms AIR in Krems zu Gast und befasst sich mit Gedankenskizzen über utopische Welten.