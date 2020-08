Kunstparker: "Wie kann man nur so einparken?"

VÖSENDORF. Mit einem Kopfschütteln musste Stefan am 27. August dieses Kunststück am Parkplatz vorm Mediamarkt in Vösendorf zur Kenntnis nehmen. "Ich habe meinen BMW geparkt, wie man am Foto sieht. Als ich mein Auto dort abstellte, war der Parkplatz neben mir noch frei. Als ich nach 30 Minuten zurückkam, sah ich den neben mir eingeparkten Wiener Pkw. Der hatte es nicht so genau genommen mit der Parklücke. Ein bissl Reversieren hätte vielleicht nicht geschadet. Auf dem Parkplatz waren zu dem Zeitpunkt ca. 25 Parkplätze in direkter Nähe frei. Wie man sich dann so einparken kann, verstehe ich nicht. Wenn man es nicht kann oder zu bequem ist, sollte man es doch mit einem einfacheren Parkplatz versuchen." so Stefan.

