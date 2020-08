BEZIRK BADEN. Bereits zum zehnten Mal können Hobby-Autoren am Literaturbewerb zeilen.lauf teilnehmen. Bis 03. September um 23:59 Uhr besteht die Möglichkeit das selbstverfasste, noch nicht publizierte und in deutscher Sprache geschriebene Werk einzureichen. Dabei stehen zwei Kategorien zur Auswahl: der Lyrikbewerb und der Kurzgeschichtenbewerb. Das Finale findet am 06. November um 18:00 Uhr bereits zum zweiten Mal im Casineum des Congress Casinos Baden statt, bei dem die Favoriten der Jury ihre Werke vor Publikum zum Besten geben. Auf die Gewinner warten Preisgelder im Wert von insgesamt 2.500 Euro.

„Die Einreichfrist neigt sich dem Ende zu und das Finale rückt in großen Schritten näher. Wir freuen uns schon sehr auf das gemeinsame Finale im November, bei dem die Schreibtalente uns ihre Werke live präsentieren werden.“, so Clara Thomayer, Projektleiterin der Literaturbewerbe. Seit 2011 werden die Literaturbewerbe zeilen.lauf und schreib.art (Bewerb für Kinder und Jugendliche) im Rahmen von STADT:KULTUR (vormals art.experience) veranstaltet. Gemeinsam mit dem Kulturland Niederösterreich, der Raiffeisenbank Baden, dem Congress Casino Baden, Bösmüller, ORF III, Ö1, Licht für die Welt, Stabilo, Nintendo, Hasbro, Verival und vielen mehr, ist es gelungen, die Bewerbe wachsen zu lassen und kreative Schreibtalente jeden Alters zu fördern.

Infos rund um den zeilen.lauf

Um am Literaturbewerb zeilen.lauf teilnehmen zu können, müssen die Autoren zum Zeitpunkt der Einreichung das 18. Lebensjahr absolviert haben. Im Lyrikbewerb darf der Umfang von 1.800 Zeichen nicht überschritten werden und im Kurzgeschichtenbewerb 4.500 Zeichen (Leerzeichen, Tabstopps und Absätze werden nicht berücksichtigt). Pro Person darf nur ein Werk eingereicht werden und das Thema ist frei wählbar. Auf die Gewinner warten Preisgelder im Wert von insgesamt 2.500 Euro. Seit dem 16. Juni 2020 wird ein geringer Einreichbeitrag von 5 Euro pro Einsendung erhoben. Teilnahme unter: www.zeilen-lauf.at/#teilnahme.

schreib.art der Literaturbewerb für Kinder und Jugendliche

Einen Tag nach dem zeilen.lauf Finale, also am 07. November um 17:00 Uhr findet das Finale des Kinder- und Jugendliteraturbewerbs schreib.art statt. Der NÖ Kinder- und Jugendkurzgeschichtenbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche, die eine niederösterreichische Schule besuchen und/oder ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben. Details: www.schreib-art.at

Finalveranstaltung

Das große Finale wird heuer zum zweiten Mal im Casineum des Congress Casino Badens veranstaltet. Der Finaltag von zeilen.lauf findet am Freitag, den 06. November 2020 um 18:00 Uhr statt und von schreib.art am Samstag, den 07. November 2020 um 17:00 Uhr. Die besten Autoren dürfen ihre Werke vor Publikum und Jury vortragen. .