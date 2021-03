PFAFFSTÄTTEN. Bereits zum 9. Mal fand in der Weinbaulandschaft in Pfaffstätten ein Kurs zum Bau von Trockensteinmauern in Kooperation von Wein- und Obstbauschule Krems, Winzer Andreas Schafler und Biosphärenpark Wienerwald statt. Trotz Wind und Kälte bauten 7 Kursteilnehmer*innen mit den Lehrern der Wein- und Obstbauschule ein weiteres Stück der mittlerweile schon von weitem sichtbaren, landschaftsprägenden „Schafler-Mauer“ bei der Ried Pfarrgarten.

Mehr Stabilität und Lebensraum für selten Tiere

Die mit großer handwerklicher Kunstfertigkeit errichteten Mauern sind nicht nur schön anzuschauen und viel stabiler und langlebiger als betonierte Mauern. Sie bieten auch zahlreichen Tieren wie Smaragdeidechse, Fledermäusen, Schwarzer Mörtelbiene und vielen anderen Insekten Unterschlupf. Diese Tiere sind gleichzeitig wichtige Nützlinge für den Weinbau. Bürgermeister Christoph Kainz überzeugte sich vom Fortschritt der Kursarbeit und freut sich über ein weiteres wertvolles Landschaftselement für die biologische und kulturelle Vielfalt in Pfaffstätten.

Bgm Christoph Kainz: „Mit dem Trockensteinmauern haben wir in Pfaffstätten eine ökologische Besonderheit, der ideale Lebensraum für die seltene Smaragdeidechse und einer Vielzahl an geschützten Tierarten“!