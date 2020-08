Vergangenen Samstag ging ein sogenannter Automobil-Kleinslalom auf einem Rübenplatz in Lassee (Bez. Gänserndorf) über die Bühne.

Unter den rund 70 Teilnehmern (für einen Kleinslalom eine doch sehr stattliche Anzahl an Startern) befand sich auch der 45-jährige Wiener Neudorfer Unternehmer Alexander Nagy mit seinem Team Notsch-Racing-Austria (NRA), welcher normalerweise die österreichische Autoslalom-Staatsmeisterschaft bestreitet.

Da bekannterweise Corona seit fast einem halben Jahr auch Österreich in Atem hält, musste der Beginn der Automobil-Slalomstaatsmeisterschaft aufgrund diverser Covid-19 Verordnungen immer wieder verschoben werden.

Am 05./06.09. soll es aber nun definitiv im PS Racing Center im steirischen Greinbach losgehen.

Um nicht aus der Übung zu kommen und noch einmal sein Arbeitsgerät unter Wettkampfbedingungen zu testen, holte der Wiener Neudorfer kurzerhand seinen blauen Boliden aus dem Dornröschenschlaf und prügelte diesen über den schnell gesteckten Slalomkurs.

Es wurde bei einer Lufttemperatur jenseits der 30 Grad und einer Asphalttemperatur von über 40 Grad, eine regelrechte Hitzeschlacht welche Mensch, Maschine und Material alles abverlangte.

Auf Nachfrage von Regionaut Philipp Steinriegler meinte Nagy: "Ich habe schon viele Rennen gefahren, aber dieses war wirklich mit Abstands das härteste was ich je gefahren bin, die Hitze war wirklich nicht ohne"

Nach zwei eher durchwachsenen Trainingsläufen wurden einige Fahrzeugeinstellungen vorgenommen, welche sich bei den Zeiten in den Rennläufen bemerkbar machten.

Da der Subaru Impreza des Teams von Notsch-Racing-Austria rund um Alexander Nagy sowohl in der Divison II (Sport) als auch in der Division III (Race) startberechtigt ist, nutzte man diesen Renntag und bestritt beide Rennen.

In der Klasse Sport über 2000ccm 4WD belegte man den 7. Platz, in der Klasse Race über 2000ccm 4 WD konnte nach neuerlichen Anpassungen am Arbeitsgerät der Klassensieg eingefahren werden.

Alles in Allem konnte der Wiener Neudorfer "Notsch" (wie ihn seine Freunde nennen) an diesem Tag durchaus zufrieden sein.

Nagy sagt: "Wir sind sehr zufrieden und dankbar den ersten Platz in der Klasse Race erlangt zu haben, wir freuen uns sehr und sind schon jetzt gespannt auf die Meisterschaft im September in der Steiermark."

Bis zum Start der Meisterschaft Anfang September wartet auf ihn an seinem Subaru allerdings noch einiges an Arbeit da man u.a. mit thermischen Problemen am Fahrzeug kämpfen musste.

Dem Team "NRA" kann für die Meisterschaft nur alle Gute gewunschen werden sowie weiterhin viel Erfolg und stets knitterfreie und gesunde sowie "stressfreie" Fahrt!

Fotonachweise:

Danke an Dirk Hartung/Agentur Autosport.at für die zur Verfügung gestellten Fotos.

LINK:

Autosport