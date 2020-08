Nicht nur Coronavirus-bedingt waren die vergangenen Monate für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale in Baden sehr ereignisreich. Denn der HYPO NOE Standort steht nun unter einer neuen Führung. Der bisherige Filialleiter von Baden, Manfred Wicha, übergab die Leitung der Filiale an Stefan Winkelmayer.

BADEN. „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe mit dem Badener HYPO NOE Team. Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden ist mein größtes Anliegen, gerade weil die HYPO NOE als die Bank mit bester Beratung bekannt ist. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden finden wir individuelle Finanzierungsmöglichkeiten für jedes persönliche Vorhaben“, erklärt der neue Filialleiter Stefan Winkelmayer.

„Mit Stefan Winkelmayer haben wir einen jungen neuen Filialleiter, der sich in den vergangenen Jahren hervorragend ins Team integriert und sich die neue Position hart erarbeitet hat. Mit der nun erfolgten Staffelübergabe zeigen wir auch das hohe Vertrauen, dass wir in Stefan Winkelmayer haben und sind überzeugt, dass auch unsere Kundinnen und Kunden ihm ihr Vertrauen entgegenbringen werden“, so HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.