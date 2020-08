BAD VÖSLAU. Mitte Juli musste das Open Air-Konzert von GaFri (Gabi und Fritz) und ihrem special guest Christian Masser wegen strömendem Regen abgesagt werden, am 1. August wurde es nun bei strahlendem Schönwetter nachgeholt. Der Schauplatz war der Waldbereich rund um die Milchbar im Vöslauer Thermalbad. Vier Stunden lang verwöhnten das Vöslauer Duo GaFri (Stimme und Gitarre) und der Grazer Gitarrist und Sänger Christian Masser die vielen Gäste mit bekannten Songs aus den Stilrichtungen Austropop, Blues und Country. "Ihr seid ein wunderbarer Chor", rief Sängerin Gabi dem Publikum zu, das sich immer wieder zum Mitsingen hinreißen ließ. So auch zum Geburtstagsständchen für den Vöslauer Michael Hauenschild, der an diesem Tag einen "Runden" feierte.