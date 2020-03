Trockensteinmauern im UNESCO Biosphärenpark Wienerwald bieten nicht nur seltenen Arten einen besonderen Lebensraum, sondern sind auch ein besonderer Hingucker in Ihrem Garten! Erlernen Sie im dreitägigen Praxiskurs vom 26. bis 28. März in Traiskirchen alle Grundfertigkeiten für die Errichtung dieser technisch und ökologisch wertvollen Bauwerke. Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen.



Praxiskurs in Traiskirchen vom 26. – 28. März 2020

Der UNESCO Biosphärenpark Wienerwald lädt zum Trockensteinmauerkurs in Traiskirchen vom 26. bis zum 28. März, täglich von 08.30 bis ca. 17.00 Uhr. Dieser vermittelt alle Grundfertigkeiten für die Errichtung von Stützmauern an Hängen oder Böschungen in Trockenbauweise vom Fundament bis zur Mauerkrone. Der genaue Veranstaltungsort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Bei Schlechtwetter ist eine kurzfristige Terminverschiebung möglich. Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist auf 14 Personen beschränkt. Der Kursbeitrag in der Höhe von 190 Euro beinhaltet Mittagessen sowie ein umfangreiches Handbuch für die TeilnehmerInnen.

Auf der Website des Biosphärenpark Wienerwald unter www.bpww.at finden Sie weitere Informationen bzw. ein Kurs-Anmeldeformular. Für weitere Informationen steht Ihnen das Biosphärenpark Wienerwald Management unter office@bpww.at oder 02233/ 54 187 zur Verfügung.

Böschungsbefestigung und Zierelement

Legen und Verkeilen der Steine ohne Zement

Der Trockenbau von Steinmauern - das heißt das Bauen eines Mauerwerkes durch Legen und Verkeilen der Steine ohne Zement - ist ein uraltes, traditionelles Handwerk. „In den letzten Jahren erlebt die alte, fast vergessene Handwerkskunst des Trockensteinmauerbaus in ganz Österreich wieder einen Aufschwung. Mauern, Kräuterspiralen, Hochbeete, Sitzbänke, Steintreppen und sogar Steinhütten entstehen und verzieren Weingüter, ländliche Gärten, Kellergassen oder befestigen Böschungen“, informiert Biosphärenpark Direktor DI Andreas Weiß.

Bei fachkundiger handwerklicher Fertigung halten Trockensteinmauern aufgrund ihrer Wasserdurchlässigkeit heftigen Niederschlägen wesentlich besser Stand als Betonmauern – oft über Jahrhunderte hinweg. Sie sind gegenüber Frost und Pflanzenbewuchs elastischer und bleiben durch die raue Oberfläche der Steine dennoch stabil. Trockensteinmauern benötigen, abgesehen von der menschlichen Arbeitskraft, kaum Energie für ihre Errichtung und schonen so die Umwelt. Für zahlreiche Tierarten wie Insekten, Reptilien, Amphibien ja sogar Fledermäuse bieten sie außerdem einen hervorragenden Lebensraum.