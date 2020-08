Unterführung war wieder einmal eine Falle“

PFAFFSTÄTTEN (slorenz). Am 20.August, um 22.15 Uhr, lenkte ein Mann einen Renault Master, weiß lackiert, auf der Einödstraße von Pfaffstätten kommend in Fahrtrichtung Gaaden. Bei der dortigen Viadukt-Unterführung der MA 31(Wiener Wasserwerke), unterschätzte er laut eigenen Angaben die Höhe des von ihm gelenkten LKWs und fuhr in die Unterführung ein. Dabei kollidierte der Kastenaufbau des Fahrzeugs mit der Unterführung wodurch der Aufbau des LKWs schwer beschädigt wurde. Die Einödstraße musste in der Zeit von 22.30 Uhr bis 22.50 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr in beide Richtungen gesperrt werden. Eine Rundfunkdurchsage wurde über die Landesleitzentrale veranlasst.

Eine örtliche Umleitung konnte nur großräumig eingerichtet werden. Von Gaaden kommend wurde der Verkehr im Bereich Einödstraße Kreuzung Siegenfelderstraße über Siegenfeld umgeleitet. Von Pfaffstätten kommend wurde der Verkehr über Baden – Helenental umgeleitet. Die Verkehrsregelung im Bereich der Straßensperren wurde durch die Feuerwehr übernommen. Die freiwillige Feuerwehr Pfaffstätten war insgesamt mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.