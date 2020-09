BADEN (Aussendung von NEOS). „Eine Situation wie im Frühjahr darf und soll sich in den Schulen nicht mehr wiederholen“, sind sich nicht nur die NEOS Baden einig, sondern auch viele Badener Bürger_innen, mit denen die beiden pinken Badener Gemeinderät_innen im Zuge ihrer Back2School Aktion am Freitag, 4. September, und Samstag, 5. September, Gespräche führten. „Wir haben festgestellt, dass sich die meisten Schüler_innen – und Eltern – einerseits auf das neue Schuljahr freuen, aber auch teilweise verunsichert sind, wie es weitergeht aufgrund der aktuellen Situation“, so NEOS Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher.

Im Zuge der Back2School Aktion der NEOS Baden führten die Mandatar_innen viele interessante Gespräche und statteten die Schüler_innen mit Tools4School – Bleistifte, Lineale etc. – aus und ermunterten sie, ihre Talente zu entdecken und zum Erblühen zu bringen. „Bildung ist die Lösung für vieles, daher gilt ihr unsere volle Aufmerksamkeit. In Bildungsprojekte soll und muss weiter investiert werden“, so Finanzexperte LAbg. Helmut Hofer-Gruber.

Mit Back2School haben die Badener NEOS ihre Serie an Aktionen für Baden fortgesetzt. „Uns findet man immer wieder am Hauptplatz oder anderen frequentierten Plätzen in Baden. Dort treten wir in Dialog mit den Bürger_innen und diskutieren verschiedene Themen, auch wenn gerade nicht Wahlkampf ist“, so die NEOS Gemeinderät_innen, die in nächster Zeit 100 Ideen für Baden vorstellen werden.