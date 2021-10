Gestern, am 09.10.2021, konnte man die erste große Lesung von Norbert Ruhrhofer miterleben. Im Weingut Schlossberg stellte Norbert Ruhrhofer seinen neuen Regionalkrimi "Mord in Bad Vöslau" vor. Im Weinkeller waren alle Plätze besetzt und man konnte die Spannung im Raum quasi spüren.

Das besondere an diesem Regionalkrimi, der in Bad Vöslau spielt ist, dass die Originalschauplätze beibehalten wurden. Dies war möglich, da Norbert Ruhrhofer persönlich zu jedem Verantwortlichen hingegangen ist und um Ihr Einverständnis gebeten hat.

Alle waren sofort einverstanden. So findet man im Krimi neben dem Weingut Schlossberg auch z.B. das Thermalbad, das ehemalige Thermal Cafe, das Hotel Stefanie, den Bierhof und die Annamühle.

Auch Bürgermeister Christof Prinz fand die Idee mit den Originalschauplätzen spannend. Nach seiner Einschätzung ist der Krimi eine gute Werbung für den Kurort Bad Vöslau. Es liegt in der Luft, dass manch Leser auf die Idee kommen wird die Schauplätze aufzusuchen. Im Krimi wird auch öfter etwas getrunken und gegessen und so ist es kein Wunder, dass es in der Touristeninformation im Schloss auch einen Krimikorb zu erwerben gibt. Fast alle Im Krimi genannten Schmankerl und Getränke aus der Region finden sich in diesem Korb. Eine tolle Idee.

Die Figuren im Krimi sind erfunden, aber so manche "Macke", die die Charakteren haben sind Norbert Ruhrhofer bei seinen Streifzügen durch Bad Vöslau begegnet. So ist es nicht verwunderlich, dass sich neben der Spannung nach der Kriminalgeschichte auch die Spannung auf die Originalschauplätze und die Figuren aufgebaut hat.

Wer es nicht erwarten konnte, der konnte nach der Lesung das Buch mit entsprechender Signierung von Norbert Ruhrhofer erwerben.

Auch zukünftig bleibt es spannend, denn es soll sicher noch weitere Krimis aus Bad Vöslau geben, deren Handlung dann aber auch benachbarte Orte einbeziehen soll.