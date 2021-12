Vöslauer Felix Auböck holt Weltmeistertitel

BAD VÖSLAU. Blitzschnell erledigte Felix Auböck die 400 Meter Kraul-Distanz bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi, nämlich in 3:35,90 Minuten. Er übertraf dabei seine eigene bisherige Bestleistung und es war für ihn "exakt das Rennen, das ich schwimmen wollte!"

Blitzschnell reagierte die Rathauspost, mit der die Stadtgemeinde Bad Vöslau auf Facebook auftritt. Wenige Minuten nach dem Sieg von Felix Auböck wurde schon der erste Artikel geteilt. Den Glückwünschen schlossen sich in der Folge schnell die Stadträte Markus Wertek und Doris Sunk an und noch viele andere an.

Alle sind stolz auf "ihren" Felix Auböck. Er ist nämlich in Bad Vöslau geboren und lernte im hiesigen Thermalbad das Schwimmen.

Heute ist Auböck auch Mitglied der Schwimmunion Mödling. Seinen Weltmeistertitel holte er drei Tage vor seinem 25. Geburtstag und er ist der erst zweite Weltmeister (nach Markus Rogan) in der Schwimmgeschichte Österreichs.