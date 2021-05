Eintauchen und abheben

THERMENREGION. Auch heuer muss das allseits beliebte Weinfestival Thermenregion in seiner gewohnten Form abgesagt werden. Darum sind heuer die Winzer gefordert am ersten Juni-Wochenende den Gästen im kleinen Kreise besondere Momente zu bieten. Julia und Manuel vom Weingut Herzog in Bad Vöslau haben schon einen Plan für Freitag, 4. Juni 2021 geschmiedet. Tauchen Sie mit Ihnen nicht nur in die vielfältige Welt des Weines ein, sondern heben Sie auch ab und schaffen Sie sich – im wahrsten Sinne des Wortes – einen Überblick über die Region. Bei einem ca. 40-minütigem Rundflug und einer anschließenden Weinverkostung können Sie sowohl das Weingut Herzog am Boden als auch das Weinland Thermenregion aus der Luft kennen lernen. Und für diejenigen mit Flugangst ist der Ab Hof Verkauf mit Verkostungsmöglichkeit wie gewohnt geöffnet. Mehr Infos: www.weingut-herzog.at