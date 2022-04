Qualitätsmanager Miguel Germano Neto arbeitet seit 2014 für Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien, einem weltweit führenden Produzenten für militärische Radfahrzeuge. Nun wurde der 47-Jährige aus dem Bezirk Baden beim qualityaustria Forum in Salzburg als „Qualitäts-Champion 2021“ geehrt.

MÖLLERSDORF. Der Preis wird jährlich auf Initiative der Österreichischen Vereinigung für Qualitätssicherung (ÖVQ) von Quality Austria an den besten Qualitätsmanager des Landes vergeben. Der ebenfalls verliehene Nachwuchspreis „Qualitäts-Talent 2021“ geht an Ferdinand Revellio, der sich einem Kreislaufwirtschaftssystem für Smartphones widmete.

Miguel Germano Neto hat eine beeindruckende internationale Karriere im Qualitätsmanagement hingelegt. Berufliche Stationen waren unter anderem Robert Bosch Latin America und Bombardier in Deutschland. Geboren wurde Miguel Germano Neto in der brasilianischen Hafenstadt Recife, wohnhaft ist er in Möllersdorf (NÖ) und beruflich bei Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien tätig. Nun wurde der frischgebackene „Qualitäts-Champion“ beim qualityaustria Forum in Salzburg als bester Qualitätsmanager des Landes ausgezeichnet. Die Begründung der Jury lautet wie folgt: „Herr Germano Neto hatte ein unternehmenskritisches Projekt abzuwickeln, das in einem neuen Geschäftsmodell mit noch unzureichend definierten Prozessen situiert war. Er erreichte dies mit konsequent systematischem Vorgehen, dem fundierten Einsatz von Werkzeugen des Prozess- und Qualitätsmanagements sowie nachhaltiger Motivationsarbeit.“

Zur Teilnahme am europäischen Qualitätspreis nominiert

„Namens der Quality Austria möchten wir Miguel Germano Neto nicht nur ganz herzlich gratulieren, sondern ihm auch für die Teilnahme am European Quality Leader Award der EOQ alles Gute wünschen“, erklärt Alexander Woidich, Vorsitzender der Jury. Hintergrund dafür ist, dass der nationale „Qualitäts-Champion“ für diesen internationalen Wettbewerb der European Organization for Quality (EOQ) nominiert wird. „Erfolgreiches Qualitätsmanagement ist unabhängig von der jeweiligen Branche messbar und nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene sehr gut vergleichbar“, so Woidich weiter.

Weltweit erstes Pfandsystem für Smartphones

Ausgezeichnet wurde in Salzburg auch Ferdinand Revellio (31). Der gebürtige Deutsche bekam den Titel „Qualitäts-Talent“ verliehen, der für Ideen und Verbesserungsvorschläge an Schüler, Studenten, Lehrlinge oder junge Arbeitstätige im Qualitäts- und Projektmanagement vergeben wird. Sein Dissertationsprojekt an der Johannes-Kepler-Universität (JKU) in Linz zum Thema: „Qualitätsdienstleistungen in Produktkreisläufen managen. Das Beispiel von Smartphones“ wurde von der Jury als Siegerprojekt ausgewählt. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert (1.500 Euro in bar sowie 1.500 Euro als Bildungsgutschein der Quality Austria). „Herr Revellio konnte mit seinem Projekt einen wesentlichen Beitrag leisten, um Stoffströme im Sinne der Kreislaufwirtschaft bei Smartphones zu schließen. Mit einem Projektpartner wurde das weltweit erste Pfandsystem für Smartphones in Deutschland eingeführt“, so die Begründung der Jury.

Fotos, Abdruck honorarfrei © Anna Rauchenberger

1_Qualitäts-Champion und –Talent 2021 v.l.n.r.: Dr. Werner Paar (CEO Quality Austria), Ferdinand Revellio, MSc, BEng (Qualitäts-Talent 2021), Dr. Alexander Woidich (Vorsitzender der Jury), Dipl.-Ing. Miguel Germano Neto, MSc, MBA (Qualitäts-Champion 2021), Mag. Christoph Mondl (CEO Quality Austria)

2_Qualitäts-Champion 2021 v.l.n.r.: Dr. Werner Paar (CEO Quality Austria), Dr. Alexander Woidich (Vorsitzender der Jury), Dipl.-Ing. Miguel Germano Neto, MSc, MBA (Qualitäts-Champion 2021), Mag. Christoph Mondl (CEO Quality Austria)

3_Qualitäts-Talent 2021 v.l.n.r.: Dr. Werner Paar (CEO Quality Austria), Ferdinand Revellio, MSc, BEng (Qualitäts-Talent 2021), Dr. Alexander Woidich (Vorsitzender der Jury), Mag. Christoph Mondl (CEO Quality Austria)