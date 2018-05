04.05.2018, 17:24 Uhr

Einblicke in die nonverbale Kommunikation

EBREICHSDORF. Die Gemeinde Ebreichsdorf lädt am 16. Mai um 19 Uhr

zum Impulsvortrag von Bestsellerautorin Petra Falk in den Stadtsaal. Bei ihrem Vortrag gibt die Kommunikationsexpertin und ehemalige ORF Moderatorin spannende Einblicke in die Welt der nonverbalen Kommunikation. Sie wird über Themen aus der Gehirnforschung und der Sprachwissenschaft reden - etwa über die "Wirkung von Sprache und Stimme auf unser Gegenüber" und darüber, wie "komplexe Inhalte leichter im Gedächtnis bleiben".

