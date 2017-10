FRAUENZIMMER DELUXE

Der HOB i RAUM - die neue Kultureinrichtung in Bad Vöslau!

Der Herbst wird bunt im neuen HOB i RAUM. Die neue Kleinkunstbühne startet in

ihre erste Saison und bietet abwechslungsreiches Programm für Kulturinteressierte.



Schon das Herbstprogramm 2017 zeigt wofür der HOB i RAUM steht: eine bunte

Mischung aus Konzerten, Kabarett und spannender Formate lockt Besucher in das

charmante Kleinod im Herzen von Bad Vöslau.



Eines der kommenden Highlights ist die Kabarett-Gesangstruppe "" am 21. Oktober. Seit 2012 höchst erfolgreich in ganz Österreich unterwegs.Prämiert mit dem Most4tler Kleinkunstpreis 2012. Finalisten beim KlagenfurterKleinkunstpreis Herkules. Finalisten der Großen Comedy Chance im ORF im Jänner 2014.Jung, fabelhaft, bissig – Zwei Frauen von Welt stellen i/Ihr Zimmer auf den Kopf. MitEsprit, Charme und Chic sprudeln Sekt und fruchtige Melodien. Sie halten sich kein(Noten-)blatt vor den Mund, insbesondere dann wenn es um Männer geht die noch nichtzurecht gezimmert sind.Und auch das Winterprogramm verspricht sensationelle Events. Mehr Informationen dazugibt es sicher bald auf www.hobiraum.at.Einlass: 19:30Beginn: 20:00Vorverkauf: 16 EuroAbendkassa: 18 EuroTickets unter 0676 917 8460 oder unter tickets@hobiraum.at