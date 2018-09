Gesündere öffentliche Spielräume in Bad Vöslau

22.09.2018, 22:29 Uhr

Hinweistafeln an den Eingängen der Spielplätze Schlosspark, am Felde und Veilchengasse appellieren an die Vorbildwirkung der Eltern, hier nicht zu rauchen und vor allem die Zigarettenstummel nicht in der Sandkiste und in der Wiese zu entsorgen.Mit gutem Beispiel voran gingen am 18.8.2018 Vormittag Bürgermeister Christoph Prinz, Mandatare der Liste Flammer, Mitglieder des Familienaudits und einige junge Familien und befreiten die drei Spielplätze von den weggeworfenen Zigarettenstummeln. Diese Aktion fand bei den Spielplatzbenützern großen Zuspruch.„Danke an alle engagierten HelferInnen, die sich für gesunde Spielräume für unsere Jüngsten einsetzten“, freut sich Gesundheitsstadträtin Anita Tretthann.