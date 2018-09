17.09.2018, 12:23 Uhr

La Gacilly Baden bietet noch hochkarätige Vorträge

BADEN. Mit hochkarätigen Vorträgen zum Thema "Fotografie" neigt sich das Fotofestival "La Gacilly Baden" dem Ende zu. Am 30. September werden die rund 2000 derzeit ausgestellten Fotos abgebaut. Am 21. September um 19 Uhr kommt Emanuele Scorcelletti zum Vortrag ins Arnulf Rainer-Museum (19 Uhr). Sein Thema: Wie fotografiert man einen Superstar? Am Samstag, 22. September präsentiert Gerd Ludwig die "Grundlagen der Fotografie - über weltweite Reportagen und Landschaftsfotografie bis zum journalistischen Portrait. Ludwig ist einer der bedeutendsten Fotografen unserer Zeit. Vortrag von 10 bis 12 Uhr und nach kurzer Pause von 12.30 bis 14 Uhr, ebenfalls im Rainer-Museum. Eintritt zu beiden Veranstaltungen frei.

