Stadtrat Riedmayer als Schauspieler

24.07.2017, 15:32 Uhr

Der "Zarewitsch" auf Wienerisch

Markus Riedmayer

Gerhard Petric

Dominik Herzog

Maria Wieser

Andreas Kollross

- so könnte man es nennen, wenn Stadtrat, begleitet von, Trauerstimmung verbreitet. Im russischen Wolgalied heißt es "Hast du dort oben vergessen auf mich?" - auf Wienerisch hört sich das dann so an: "In da Kellergoss'n sitz i gaunz valoss'n". Nicht nur Riedmayer musste sein Taschentuch zücken, das taten auch Heurigenwirt, Stadträtinund der Trumauer Bürgermeister. Allerdings mussten sie sich Tränen des Lachens aus den Augen wischen...