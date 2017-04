Neuer Obmann im Kaiser Franz Josef-Museum in Baden

26.04.2017, 15:33 Uhr

Altobmann KR Wilhelm Fleischberger freute sich besonders über die gelungene Sonderausstellung im Jubiläumsjahr, die dem 100. Todestag von Kaiser Franz Josef gewidmet war, aber auch über das Besucherplus im vergangenen Jahr - 2016 verzeichnete das Haus 2.641 Besucherinnen und Besucher, "was sich unter anderem auch auf die gute Kooperation mit dem Kaiserhaus zurückführen lässt", bedankte sich Fleischberger. Neue Wege ging der Verein aber auch mit einem Szenentheater zur "ORF-Langen Nacht der Museen" und der Benefizveranstaltung von Otto Brusatti. Die Geschichte Badens noch stärker vermitteln will Alexander Blümel, der im Zuge der Vorstandswahlen zum Obmann, sein Vorgänger KR Fleischberger einstimmig zum Ehrenobmann gewählt wurde.Das Kaiser Franz Josef-Museum lebt von seiner Sammlung, die schon vor 130 Jahren begonnen wurde. Viele dieser historisch wertvollen Objekte sind durch die Zerstörung im April 1945 verloren gegangen. Durch die große Bereitschaft der Badener verschiedenste Stücke vom Dachboden oder Schuppen, die das Leben und die Arbeit der Bevölkerung in der Vergangenheit widerspiegelten, dem Museum zukommen zu lassen, war es möglich, 1965 wieder zu eröffnen.Doch nach wie vor braucht das Kaiser Franz Josef-Museum eine sinnvolle Erweiterung des Bestandes um auch in Zukunft den nachfolgenden Generationen die Geschichte ihrer Stadt vermitteln zu können. Der neue Obmann sagt: "Wir freuen uns über jedes Objekt das uns angeboten wird und das wir so der Nachwelt sicher erhalten können. Also hoffen wir schon jetzt, dass wir durch zahlreiche Spenden unseren Bestand erweitern dürfen - und vielleicht sogar prominent in die Ausstellung mit aufnehmen können. Wir sind sowohl über Facebook, als auch über die Email-Adresseinfo@kaiser-franz-josef-museum-baden.atund über 0664 4641574 erreichbar."