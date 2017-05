Trotz Wache: Kottingbrunner Maibaum "gestohlen"

02.05.2017, 12:47 Uhr

Der stolze Stamm zerschnitten, die Wache in alle Winde verstreut und keiner da um aufzuräumen. Wolfgang Muhsger fotografierte am Morgen des 2. Mai die am Kirchenplatz noch verteilten Teile des in der Nacht zum 1. Mai umgeschnittenen Maibaums.Ob die Gainfarner, die am Wochenende ebenfalls ihren Maibaum aufstellten, etwas mit dem "Diebstahl" in Kottingbrunn zu tun haben? Jedenfalls wurde der Baumkranz aus Kottingbrunn beim Gainfarner Maibaum gefunden, wie Werner Predota berichtet.