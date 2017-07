"SOMMER-MÄRCHENSTUNDE mit Etienne" in der Stadtbücherei

Baden : Kaiser Franz-Ring 9 |

Etienne Leroy, als erfolgreicher Leseanimator in Baden bereits bei Jung und Alt bekannt, geht mit Kindern von 3 bis 10 Jahren auf Reisen in die Welt der Märchen und Geschichten - diesmal für alle gemeinsam ab 10 Uhr 30. Die Veranstaltung findet bei Schönwetter im lauschigen Garten hinter der Kinderbücherei statt, bei Regenwetter dürfen wir in den Trauungssaal des Standesamtes ausweichen., Infos: Mag. Albert Schelling, Tel.: 02252-86 800-690