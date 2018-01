Helga Krismer und Stephan Bartosch präsentieren Angebote für die Landtagswahl

20.01.2018, 21:41 Uhr

„Bessere Verbindungen und kürzere Takte braucht es auch für junge Menschen. Das Eltern-Taxi ist äußerst mühsam, daher setze ich mich für mehr Nachtbusse im Bezirk Baden ein. Ich komme aus Tribuswinkel und weiß von FreundInnen im Bezirk, dass das Angebot in die Nacht ausgebaut werden muss, um etwas für die Lebensqualität junger Menschen zu tun. Damit bewirkt man auch, dass man Jugendliche nicht als Öffi-BenutzerInnen verliert, sobald sie für das TOP-Jugendticket zu alt werden“, schließt sich der 23-jährige Stephan Bartosch seiner Spitzenkandidatin an und verlangt weiters: „Ein 75-Euro-Ticket für Studierende in Niederösterreich. Stephan Bartosch hat im Herbst in den Medien viel über gestrandete Jugendliche gehört, bei denen es in den für sie vorgesehenen Einrichtungen nicht klappt. „Nicht jede und jeder von uns hat das Glück, fürsorgliche Eltern zu haben und glücklich aufzuwachsen. Es darf nicht bei Kindern und Jugendlichen gespart werden. Daher ist mir jede Maßnahme für einen aktiven Schutz Jugendlicher wichtig: Das geht von qualitativer Betreuung in Einrichtungen für „schwierige“ Kinder und Jugendliche über Anlaufstellen in Schulen bis hin zu mehr Freiräumen für Jugendliche im öffentlichen Raum und eigenen Jugendlokalen. Meine Vision ist ein Niederösterreich als DIE Kinder- und Jugendregion in Europa. Dafür kämpfe ich“, so Stephan Bartosch, der an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert.