Am 21. 5. gehört das Helenental den Läufern und Radlern

11.05.2017, 12:52 Uhr

Auch in diesem Jahr bietet der Velo/Run presented by Autohaus Bierbaum & Raiffeisenbank Baden Läufern und Radfahrern ein einmaliges Sporterlebnis in freier Natur. Dafür wird das Helenental im Wienerwald für einen Tag komplett gesperrt.Von 6 bis 13.45 Uhr ist der gesamte Start und Zielbereich, von der Kreuzung Helenenstraße/Schlossgasse bis zur Kreuzung Helenenstraße/Karlsgasse gesperrt. Von 08.30 bis 11.15 Uhr gibt es eine Sperre bei der Kreuzung Helenenstraße/Karlsgasse bis Mayerling (B210). Das Befahren der angegebenen Streckenabschnitte ist in diesem Zeitraum ohne Ausnahme verboten.Ab 11.15 Uhr ist das Helenental in beiden Richtungen wieder befahrbar. Vorsicht ist allerdings weiter geboten, da Teilnehmer des Radrennens bis 13.30 Uhr zurück ins Ziel fahren.Auch einige Halte- und Parkverbote ergeben sich im Zuge des Velo/Run:Startbereich – Helenenstraße zwischen Schlossgasse und Karlsgasse auf beiden Seiten ab 19. Mai, 8 Uhr bis 21. Mai, 18 Uhr.Helenenstraße 52 (Einmündung Schlossgasse) in einer Länge von 10 Metern am21. Mai von 6 Uhr bis 18 UhrParkplatz gegenüber Helenenstraße Nr. 56 (Holzrechenplatz) – gesamter Parkplatzbereich von 18. Mai, 7 Uhr bis 22. Mai, 14 Uhr.Vier Bewerbe stehen zur Auswahl: Das „Badener Radrennen mit 85,3km“, die „Helenental Rad- rundfahrt mit 21,1km“, der „Helenental Halbmarathon 21,1km“ und der „Helenental 10km-Lauf“.