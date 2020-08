Am 15. August findet in der Pfarrkirche Ranshofen ein Orgelkonzert statt. Dabei stellt der Mininger, Gabriel Romberger, sein Können unter Beweis. Das Kuriose: Es stehen nicht Werke alter Meister am Programm, sonder ausschließlich Werke aus der Kompositionswerkstatt des jungen Künstlers!

Gabriel studierte Klavier und Musiktheorie/Gehörbildung am Mozarteum Salzburg und an der Hochschule für Musik und Theater München. Er nahm an zahlreichen Wettbewerben im In- und Ausland teil und ist Träger des Dr. Josef-Ratzenböck-Stipendiums. „Im Musiktheoriestudium ackert man sich durch alle Epochen durch. Das ist sehr wichtig, um sich ein profundes kompositorisches Handwerk anzueignen. Bei diesem Konzert werden Stilarbeiten in der Manier des Barock und der Frühromantik zu hören sein.“, erzählt der Komponist.

Musikalische Unterstützung bekommt Gabriel von seinem ehemaligen Schulkollegen und Trompeter Fabian Huemer.

Beginn ist um 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei!