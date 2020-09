Seit 1. September ist Margarete Liebmann die neue ärztliche Direktorin an den psychosomatischen Fachklinika in Simbach am Inn.

SIMBACH. Ärztin, Therapeutin, Ausbilderin und ehrenamtliche Referentin: Die Aufgaben von Margarete Liebmann sind bunt gemischt. Seit dem 01. September trägt sie nun als Ärztliche Direktorin die gesamtmedizinische Verantwortung für die AMEOS Klinika in Simbach am Inn.

Rudolf Schauhuber, Regionalgeschäftsführer von Ameos Süd und Krankenhausdirektorin Barbara Nußbaumer freuen sich über die bevorstehende Zusammenarbeit mit Liebmann:"Wir schätzen uns glücklich, eine so hochqualifizierte und engagierte Ärztliche Direktorin in unseren Reihen zu haben, die für ihre Patienten, ihre Mitarbeiter und Kollegen stets eine offene Tür und ein offenes Ohr hat. Wir werden sie in ihren weiteren Vorhaben unterstützen und wünschen ihr viel Glück in ihrer verantwortungsvollen Position."

Liebmanns Herzensthema



"Psychische Gesundheit, das ist mein Herzensthema, dem ich mich ganz verschrieben habe“, erklärt Liebmann. Diese stehe für sie immer auf zwei Säulen: "Eine Änderung des Lebensstils hin zu mehr psychischer Stabilität muss immer bewusst und nachhaltig geschehen. Voraussetzung dafür ist das Wissen um psychische Vorgänge im Menschen.“

Ihre hilfreiche Art bewies die Ärztin bereits während der Hochwasserkatastrophe, wo sie schnell und unbürokratisch die Vermittlung von Psychotherapieplätzen koordinierte. Auch während der Corona-Pandemie unterstützte sie Menschen in Belastungssituationen. Unter ihrer Leitung entstand das Krisenangebot der Ameos Klinika in Simbach. Unter 08571/985985 können sich Hilfesuchende montags bis freitags zwischen neun und 12 Uhr mit ihren Anliegen an qualifiziertes Fachpersonal wenden. Auf ameos.eu/krisenberatung-inntal steht ein Kontaktformular zur Verfügung. Beide Wege führen zu einem ersten telefonischen Orientierungsgespräch.