PISCHELSDORF. Ein 37-jähriger Ungar aus dem Bezirk Salzburg-Land fuhr am 29. Mai 2021 gegen 22.40 Uhr mit seinem Auto auf der Uttendorfer Bezirksstraße in Pischelsdorf in Richtung Hart. Dabei kam er bei Straßenkilometer 5,8 von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam nach ungefähr 70 Metern auf dem Dach zum Liegen. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und blieb augenscheinlich unverletzt. Er wurde jedoch nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Mattighofen ins Krankenhaus Braunau gebracht. Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,38 Promille Alkoholgehalt, der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er keinen hat.