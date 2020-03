Geretsberg, 05. März 2020 – Für Borislava Dimitrova war heute ein ganz besonderer Tag. Sie startete ihr fünfmonatiges Praktikum bei KRAIBURG Austria. Die Studentin der FH Potsdam hatte den ersten Platz bei einem Design-Wettbewerb gewonnen, den die Oberösterreicher erstmalig im vergangenen Jahr im Fachbereich Produktdesign ausgeschrieben hatten. „Die Förderung von Nachwuchskräften ist Teil unserer Unternehmens¬philosophie. Aus diesem Grund haben wir uns zu einer Kooperation mit der Hochschule entschlossen“, erläutert Stefan Mayhofer, Managing Director KRAIBURG Austria. „Zudem waren wir natürlich gespannt, wel¬che Ideen die Studenten für unsere neuen RECOM-Reifen entwickeln.“ Aufgabe war die Gestaltung von innovativen und ansprechenden Designs für den neu konzipierten Geschäftsbereich RECOM. Das sind runder¬neuerte Premiumreifen, die KRAIBURG Austria konzipiert und seit Kur¬zem in den Pilotmärkten Österreich, Tschechien und Spanien direkt an Speditionen, Flotten und Fuhrparkunternehmen verkauft – mit ersten guten Erfolgen. Die Teilnahme am Wettbewerb war ein freiwilliger Teil eines Pflichtseminars, das die Studenten im Sommersemester 2019 von April bis September zu absolvieren hatten. Zehn Studierende nahmen die Herausforderung an und reichten teilweise sogar mehrere Vorschläge ein.

Intensive Vorbereitung – innovative Ideen

Um einen Einblick in das Thema Reifen im Allgemeinen und die Rund-erneuerung im Speziellen zu erhalten, besuchten die Teilnehmer im Juli den Runderneuerungsbetrieb RuLA – BRW GmbH im nahegelegenen Königs Wusterhausen. Das Unternehmen bezieht seit vielen Jahrzehnten das in Geretsberg gefertigte Qualitätsmaterial für runderneuerte Reifen. Und produziert auch die neuen RECOM-Reifen. In den Wochen danach ließen die Studenten ihrer Kreativität freien Lauf. Die Präsentation der Werke war für den 23. September anberaumt. Eine Jury bestehend aus Vertretern der Fachhochschule sowie den KRAIBURG-Projektverant-wortlichen Christoph Priewasser, Produktmanagement, und Johannes Lackner, Leitung Innovation, bewertete die Ideen. Entscheidend war die Ausgewogenheit zwischen innovativem und erfrischendem Design und Funktionalität des Entwurfs. „Wir waren so überrascht wie erfreut, mit welch freiem Geist und klugen Ansätzen die Studenten an die Aufgaben herangegangen sind“, so Johannes Lackner. „Aufgrund dieser hohen Qualität haben wir den zweiten Preis sogar doppelt vergeben.“

Trägerin des ersten Preises verfeinert Ideen in einem Praktikum

Der erste Preis ging an die Studentin Borislava Dimitrova, weil sie eine smarte Idee hatte, wie das Logo geschickt in der Lauffläche präsentiert werden kann. Den zweiten Platz teilten sich Jakob Mayer und Leonardo Beggel und den dritten Platz errang Julia Bohle. Die vier Preisträger freuten sich nicht nur über das interessante Projekt und das Preisgeld des mit gesamt 2.000 Euro dotierten Wettbewerbs, sondern auch über den herzlichen Empfang im Dezember bei KRAIBURG Austria. Gemeinsam verbrachte man wohlgelaunt einen spannenden Tag mit Unternehmens¬führung und einem kulturellem Rahmenprogramm – Besuch im Hangar 7 und dem Museum der Modernen in Salzburg mit anschließender Jause im Augustiner Bräu Mülln inklusive. Die Gewinnerin des Wettbewerbs, Borislava Dimitrova, blickt nun gespannt auf ihr Praktikum. Ziel ist, die Designs weiterzubearbeiten und zu einem fertigen Konzept zu verfeinern. Weitere Informationen über KRAIBURG Austria unter www.kraiburg-austria.com und über RECOM unter www.recom-tyres.de.