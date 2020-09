LENGAU. Zum mittlerweile 14. Mal fand in der Gemeinde Lengau heuer die Jungbürgerfeier statt. Eingeladen dazu waren all jene, die 2020 18 Jahre alt wurden. Gefeiert wurde im Gasthaus Ledl. Neben einer Landeschronik erhielten die Jugendlichen einen USB-Stick sowie einen Jungbürgerbrief. Bei dem Treffen hatten die jungen Lengauer die Chance, mit dem Bürgermeister Erich Rippl über ihre Wünsche und Anliegen zu sprechen. Im Zuge des Festes wurden zwei Gutscheine für ein Fahrsicherheitstraining verlost, die an Lena Gröber und Kerstin Maderegger gingen.