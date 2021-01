BRAUNAU. Am 14. Jänner fuhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Braunau rückwärts aus einer Zufahrt. Zeitgleich befand sich eine 72-Jährige aus dem Bezirk Braunau zu Fuß auf der Zufahrt und war in Richtung Rupert Gugg-Straße unterwegs, um die dortige Bushaltestelle zu erreichen. Es kam zur Kollision des Autos mit der Fußgängerin, wobei die Pensionistin Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Sie wurde in Krankenhaus Braunau gebracht.