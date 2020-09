Auch heuer zeichnete die BezirksRundschau wieder Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen aus, die sich für Wertschöpfung in der Region und damit für den Erhalt der Lebensqualität in Oberösterreich engagieren. Der Titel "Oberösterreicherin der Herzen" ging an die Uttendorfer Diplomkrankenschwester Barbara Prüwasser.

BRAUNAU (kat). Barbara Prüwasser arbeitet als Diplomkrankenschwester im Wohnheim der Lebenshilfe Braunau. Durch ihr unermüdliches Engagement, vor allem auch in der Corona-Zeit, für die Bewohner der Einrichtung, wurde sie für uns ganz klar zu einer "Heldin des Alltags". Und für die "Regionalitätspreis-Jury" zur "Oberösterreicherin der Herzen".

Schwester Barbara

"Ich bin sprachlos. Ich bin sehr überrascht und freue mich riesig über diese Auszeichnung! Ich sehe die Auszeichnung stellvertretend für meiner Berufsgruppe. Ich wusste gar nicht, dass aus den Einsendungen noch weitere Votings folgen – umso dankbarer bin ich, diesen tollen Preis als Oberösterreicherin der Herzen 2020 ernannt zu werden – selbstverständlich wird die Trophäe einen Ehrenplatz in meinem Haus einnehmen", freut sich Prüwasser. Bereits zum zehnten Mal vergab die BezirksRundschau heuer den Regionalitätspreis in zehn Kategorien. Hinzukommt noch der Titel "Oberösterreicher der Herzen", der vor allem Menschen in den Fokus rückt, die sich durch ihr Engagement besonders um das Land verdient gemacht hat. So wie "Schwester Barbara", wie die Lebenshilfe-Mitarbeiterin von den Wohnheimbewohnern genannt wird.