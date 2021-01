Diplomkrankenpflegerin Gabriele Knauseder von der SPÖ fordert eine aktivere Corona-Politik seitens des Landes OÖ.

BEZIRK BRAUNAU. „Was es jetzt braucht, ist mindestens ein Anti-Corona-Servicezentrum für den Bezirk Braunau. Diese Anti-Corona-Zentren sind die direkte Anlaufstelle für Impfungen, Tests, notwendige Schutzausrüstungen und wichtige Informationen. Das schafft Klarheit und sorgt für Sicherheit“, unterstützt Gabriele Knauseder die Forderung von SPÖ-Vorsitzender Birgit Gerstorfer.

Anti-Corona-Zentren sollen in Braunau als Anlaufstelle dienen. Dieses niederschwellige, wohnortnahe Angebot könnte ab dem Wochenende der angekündigten Massentests, also ab dem 22. Jänner, anlaufen: „Das ist eine logistische Herausforderung, aber eine machbare. Mit Unterstützung des Landes ist die Bezirkshauptmannschaft Braunau sicher in der Lage diese Zentren zu errichten“.



Auch die Anmeldung zu den Tests und Impfungen soll in Oberösterreich zentral verwaltet werden. „Mit den Anti-Corona-Zentren erleichtern wir den Zugang zu Impfungen und Tests und können so einen wichtigen Schritt leisten, um die COVID-19-Pandemie hinter uns zu lassen“, meint Knauseder.



Anti-Corona-Servicezentren kosten Geld. „Aber das ewige Auf- und Zusperren aufgrund mangelnder Strategie kostet nicht nur ebenfalls viel Geld, sondern auch Lebensqualität und gefährdet die Gesundheit der Menschen in unserem Land. Geiz ist in dieser Phase der schlechteste Ratgeber. Wir müssen jetzt notwendige Mittel in die Hand nehmen, um diese Pandemie zu überwinden.“