Ein nachfahrender Lkw-Lenker bemerkte nicht, dass das Auto vor ihm anhalten musste und fuhr ungebremst auf.

SCHALCHEN. Ein 66-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Braunau fuhr am 8. April um 13 Uhr mit seinem Pkw auf der Braunauer Landesstraße B 147 in Richtung Uttendorf. In der Ortschaft Furth, Gemeinde Schalchen, wollte er nach links in den Güterweg Au einbiegen und musste wegen Gegenverkehr anhalten.

Dies hatte der nachkommende 47-jährige Kraftfahrer aus dem Bezirk Braunau übersehen und fuhr mit seinem Kleintransporter ungebremst auf den Pkw auf.

Beim Unfall wurden beide Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden.