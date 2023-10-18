Laura und Daniel von der Berufsschule Ried unter den besten Jungverkäufern Österreichs!

17 Teilnehmer:innen gingen beim Bundeswettbewerb für Einzelhandelslehrlinge, der in der WK Salzburg über die Bühne ging, ins Rennen. Die Kandidat:innen – darunter die beiden Absolventen der Berufsschule Ried Laura Schneebichler und Daniel Sonnleitner ¬ hatten sich bei Ausscheidungen in den neun Bundesländern für den „Junior Sales Champion National“ qualifiziert. Sie mussten in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden auf der Bühne vor Publikum ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Laura Schneebichler aus Oberösterreich holte den zweiten Platz hinter Anna Kröll aus Salzburg und die Steirerin Kim Sophie Kuntner belegte Platz drei.

Auch Daniel Sonnleitner zeigte eine sehr gute Leistung auf der Bühne und durfte sich über den vierten Platz freuen.

KommR Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg, zeigte sich von den Leistungen der Lehrlinge beeindruckt: „Alle 17 Teilnehmer haben hervorragende Verkaufsgespräche geführt. Am Ende haben Nuancen den Unterschied ausgemacht.“

Die drei Erstplatzierten des Lehrlingswettbewerbs werden Österreich beim „Junior Sales Champion International“ vertreten, der am 8. November in der WK Salzburg stattfindet.

Fotos: ©CAMERA SUSPICTA/SUSI BERGER