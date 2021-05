Im 30. Jahr seines Bestehens bekommt die Geschäftsführung bei Ginzinger electronic systems Zuwachs. Ab sofort lenken neben Herbert Ginzinger auch seine Tochter Tanja Ginzinger und Michael Berger die Geschicke des Unternehmens, das 2020 auf das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte zurückblickt.

WENG. Herbert Ginzinger arbeitet an der schrittweisen Übergabe des Unternehmens an seine Tochter Tanja Ginzinger und an Michael Berger. Er selbst bleibt vorerst im Geschäftsführungs-Team und organisiert die kontinuierliche Übergabe der einzelnen Verantwortlichkeiten. An Ruhestand denkt er dabei aktuell noch nicht.

Der Eintrag ins Firmenbuch der beiden erfolgte bereits dieses Frühjahr. „Ich begleite sie gerne und so lange, wie ich einen sinnvollen Beitrag leisten kann“, erklärt Herbert Ginzinger. Das Unternehmen bleibt, so wie auch bisher, eigentümergeführt. Die Verantwortlichkeiten verteilen sich nun allerdings auf mehrere Personen. Tanja Ginzinger übernimmt künftig die Bereiche Verwaltung, Entwicklung, Vertrieb und Qualitätsmanagement. Michael Berger wird die Produktion, den Einkauf und die Qualitätssicherung verantworten. Beide sind bereits seit vielen Jahren in das betriebliche Geschehen involviert und wissen über die betrieblichen Abläufe im Unternehmen bestens Bescheid.

Spannende Themen für die Zukunft

Am Standort Altheim ist ein kompletter Neubau in Planung. Dazu wurden 3,5 Hektar Betriebsbaugrund angekauft. Das neue ERP-System und der moderne Maschinenpark ebenen außerdem den Weg für weitere Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte. Etwa die Finalisierung der papierlosen Produktion oder die Erweiterung der Robotik in Kombination mit KI. Auch bei administrativen Tätigkeiten, wie die Bearbeitung von Auftragsbestätigungen oder die Rechnungsprüfung, will der Betrieb auf einen rein automatisierten und digitalen Ablauf umstellen.