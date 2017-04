Entdeckungswanderung in den Wald

pDer Kulturverein KuMM aus Mauerkirchen lädt am 6. Mai 2017 um 13.30 Uhr zu einer Entdeckungswanderung für Groß und Klein in den nahen Wald ein>Wandern und staunen in der unberührten Natur - und das direkt vor unserer Haustür! Unter der fachkundigen Leitung Hans Berners werden wir in die Geheimnisse des Kreislaufs der Natur eingeweiht. Was ist eine Klamm? Wie ist sie entstanden? Warum macht der Bach so viele Kurven? Welche Pflanze ist das? Kennst du diesen Baumpilz? Ist der auch für etwas gut? Wer hat in dieser Höhle gelebt? Wie orientieren wir uns im Wald? Was zeigt mir die grüne Seite der Baumstämme an? Diese und ähnliche Fragen wird uns Hans Berner gerne beantworten.

Treffpunkt zu der Wanderung:Marktbrunnen Mauerkirchen (Fahrgemeinschaften zum nahe gelegenen Wald)Gutes Schuhwerk, bei leichtem Regen Regenjacke, Kappe oder Hut und Stiefel!Rucksack (für Fundstücke) und altes Brot (Füttern der Dammhirsche)Dauer: 2-3 StundenTeilnahmegebühr: 5 €Bei Starkregen: Ersatztermin am 13. 5. 2017