Erleichtert, wenn’s endlich los geht

10.09.2018, 10:00 Uhr

Für Herwig Untner ist jeder Programmpunkt der Herbstmesse ein Highlight, da die Interessen des Publikums vielfältig sind.

BRAUNAU (ebba). Im Interview mit der BezirksRundschau rät der Obmann des Braunauer Ausstellungsvereines jenen, die dem größten „Wirbel“ ausweichen wollen, bereits am Eröffnungstag vorbeizuschauen.Wenn sie beginnen, denn dann ist eine große Erleichterung spürbar. Und wenn dann noch viele Leute kommen, fühlt man sich auch bestätigt in seiner Arbeit.

Ich glaube, das Besondere ist eine Frage des Blickwinkels und der eigenen Interessen. Ich bin da immer vorsichtig mit dem Hervorheben einzelner Messebestandteile, weil ich einfach das „Gesamtpaket“ als das Besondere finde. Klar gibt es eine Sonderschau mit „Sport und Freizeit“, einen Autosalon mit über 3.000 Quadratmetern, aber auch in den vier anderen Messehallen und im Freigelände wird Tolles aus den verschiedensten Branchen geboten. Und dann sind da natürlich noch das Oktoberfest und der Vergnügungspark.Wenn es so viele sind wie in den letzten Jahren, dann bin ich zufrieden. Wir haben speziell Samstag und Sonntag teilweise extreme Frequenz. Da geht eh nicht mehr viel mehr. Viele, die diesem Wirbel ausweichen wollen, um sich zu informieren, kommen daher auch schon am Freitag. Dieser „schwächere“ Messetag gewinnt für viele Aussteller daher immer mehr an Bedeutung.Die Anzahl der bayrischen Aussteller ist relativ stabil und liegt im Herbst so bei zehn Prozent. Bei den Besuchern sind es eher mehr von „drent“. Das hängt sicher auch mit dem Oktoberfest zusammen, wo wir mit der Familie Zeiler ja auch auf bayrische Bierzelttradition setzen.Mehr Besucher sind klarerweise auch auf Grund ihrer Größe bei der Herbstmesse. Aber vom Zuwachs her ist die Frühjahrsmesse aktuell ganz stark. Die letzten beiden Jahre nach der Terminvorverlegung und Vergrößerung um eine weitere Halle, haben einen gewaltigen Zuwachs gebracht.