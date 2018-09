Uwe Bressnik präsentiert "The Sound of Silence"

20.09.2018, 14:58 Uhr

Der gebürtige Kärntner und zeitweise Wahl-Braunauer Uwe Bressnik präsentiert sein Doppelalbum in Braunau.

BRAUNAU. Seinen "unkonventionellen, schönen Bastard aus Platte und Katalog, aus klanglichen und bildnerischen Inhalten, eigentlich simpel und doch opulent" so Uwe Bressnik über sein Werk "The Sound of Silence".Der gebürtige Kärntner Uwe Bressnik hat am Braunauer Gymnasium maturiert und seinen, wie er es nennt, "jugendlichen Feinschliff" erhalten. Nach dem Schulabschluss zog es ihn nach Wien, wo er an der Universität für Angewandte Kunst bei den Professoren Peter Weibel, Ernst Caramelle und Oswald Oberhuber Kunst studierte. 1989 diplomierte Bressnik mit Auszeichnung in der Klasse für Freie Grafik und Malerei. Er erhielt für seine Arbeiten zahlreiche Preise, so unter anderem den Preis der Oberösterreichischen Industrie, den Römerquelle-Kunstpreis und noch viele mehr. Er lebt als freischaffender Künstler in Wien. Sein Werk war seither in mehr als 300 Ausstellungen im In- und Ausland präsent.Neben seinem bildnerischen Talent begleitet Bressnik seit jeher auch ein unglaubliches Interesse für Musik. Er gilt als leidenschaftlicher Hörer und Sammler von Schallplatten und ist seit zirka 2000 auch als improvisierender Musiker aktiv. Etlichen Braunauern dürfte er von Auftritten als "freier" Trompeter und pfeifender Seemann der "Großen Freiheit No. 7" oder als Performer der "KunstSportGruppe hochobir" ein Begriff sein.All diese schöpferischen Qualitäten vereint Bressnik seit nunmehr 25 Jahren in dem großen Werkkomplex "Soul Source Records" und "BEARBEITUNGEN". Dazu zählen handaufgezeichnete Schallplatten, Platten-Objekte, Klangräume und weitere Insignien eines Universums aus stillem, gemaltem und gezeichnetem, imaginiertem Klang.In seinem persönlichen "Opus Magnum" hat der Künstler nun seine Werke in einem Doppel-Album/ Katalog mit über 140 Abbildungen von mehr als 120 Arbeiten im Format eines 3-fach-ausklappbaren Platten-Albums, erschienen bei SCHLEBRÜGGE.EDITOR.Wien, vereint.Anstelle der Schallplatten stecken im Gatefold-Cover zwei Broschüren, welche Bressniks "Soul Source Records" und seine "Bearbeitungen" präsentieren. Weit über 100 Arbeiten, plus zwei "hidden tracks" werden von Kalle Laars Essay begleitet.Am 6. Oktober 2018 präsentiert Bressnik sein Werk, nach Stationen in Wien, Berlin und viele mehr, auch in der Martinskirche in Braunau, als Vorprogramm der Band "The Talltones".Von 16 bis 20 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Erzählungen und Werken des Künstlers zu lauschen. Außerdem haben Besucher an diesem Nachmittag die Möglichkeit, das Doppelalbum zum Vorzugspreis zu erwerben und signieren zu lassen.