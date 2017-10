Wir haben mit Franz Stadler tief ins Glas geschaut

14.10.2017, 18:17 Uhr

Drei Empfehlungen aus dem Weinlokal "Salute" in Mattighofen

Ein ganz junger frischer Gemischter Satz mit der pikanten Würze vom Sauvignon und der frischen Eleganz der Sorten Muskateller, Rivaner und Sämling 88. Bereitet viel Trinkspaß. Im Abgang: mittel plus, Fruchtgeschmack, angenehmes Säurespiel am Gaumen, Farbe: helles Gelb, Weingut Josef-Fritz in Wagram, Jg. 2016, Trinktemperatur: 6–8°C, passt zu leichten Speisen wie Fischgerichten, Spargel oder Salat, 12 % Vol. - trocken, Preis pro Flasche in der Vinothek: 6,30 Euro

Sattes Rubinrot, duftige Kirscharomen, harmonisch und samtig, kraftvoll, balanciert mit dezenter Holznote. Leichter, angenehmer Trinkfluss. Am Gaumen: rote Beeren/Kirsche. Farbe: helles Purpurrot, Weingut Groll im Kamptal, Jg. 2016, Trinktemperatur: 15–18°C, passt zu Wildgerichten, dunklem Fleisch oder Hartkäse, 13 % Vol. - trocken, Preis pro Flasche in der Vinothek: 7,90 EuroZart-nussige Biskuitnote, feiner Blütenhonig, gelbe Frucht. Am Gaumen: frische, knackige Textur, im Kern rund und von guter Länge. Angenehme Fruchtsüße im Nachhall. Potential für zehn Jahre. Ein Roter Veltliner von einer der besten Lagen des Wagrams, spontan vergoren und in großen Holzfässern vier Monate gereift. Sehr saftig, fein und mineralisch im Geschmack. Jg. 2016, Trinktemperatur: 16–18°C, 13,5 % Vol. - trocken, Preis pro Flasche in der Vinothek: 17,60 Euro