Der beste Polsterer im Lande

11.05.2017, 08:51 Uhr

Rekordverdächtig, zum dritten Mal in Folge kommt der Landessieger der Polsterer aus der Schmiede der Großtischlerei Schösswender. In den letzten Jahren wurden bei der Firma Schösswender über 45 Lehrlinge in den Berufen Polsterer, Tischler und Tischlertechniker ausgebildet. Aktuell sind zehn Lehrlinge in Ausbildung. Darunter auch Polsterer Tobias Lipp. Er holte sich beim Lehrlingswettbewerb der oberösterreichischen Polsterer im dritten Lehrjahr den Landessieg.

Dieser weitere Meilenstein bestätigt den Weg der Firma Schösswender in der Lehrlingsausbildung, die Nummer-Eins-Stellung der Mitarbeiter/innen betriebsintern wie auch die kontinuierlich gute Arbeit der Lehrlingsausbildner. Das Unternehmen aus dem oberösterreichischen Franking ist auch mit dem „ineo Award“ ausgezeichnet, welcher von der Wirtschaftskammer an vorbildliche Lehrbetriebe verliehen wird.