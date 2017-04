Fahrradbasar 2017: Rückblick und Resümee

27.04.2017, 07:50 Uhr

Am Freitag, 31. April und Samstag, 1. März, veranstaltete der Verein "Braunau mobil" den Fahrradbasar in der Festhalle Braunau auf der Filzmoserwiese.

Der Andrang bei der Abgabe am Freitag war nach Angaben des Vereins ähnlich hoch wie am Vorjahr. Um 16:00 Uhr endete der Bauernmarkt und gegen 16:30 war die Halle geräumt. Innerhalb von 30 Minuten wurde die Festhalle Braunau umgestaltet. Technische Anlaufschwierigkeiten bei der Annahme konnten nach ein paar weiteren Minuten bewältigt werden. Hier verspricht der Verein für das kommende Jahr weitere Optimierung. Nachdem die Fahrräder kurz auf Fahrtauglichkeit geprüft wurden, konnten diese mit dem zuvor ausgefüllten Anmeldeformular beim Annahmeterminal angemeldet werden. Danach bekam man für jedes Rad das zugehörige Preisetikett und die Räder wurden vom Verein einsortiert.

So hatte man schon am Freitagabend die Halle gut gefüllt mit Fahrrädern und Zubehör:Die Fahrräder wurden geordnet nach Kinder-, Damen- und Herrenrädern.Am Samstag wurden noch einige Fahrräder vormittags abgegeben. Die besten Verkaufschancen gab es allerdings, wenn das Rad gleich zu Beginn des Verkaufs, um 10:00 Uhr in der Früh, zum Verkauf bereit stand. Auch dieses Jahr wurde die Halle bei Öffnung der Tore regelgerecht gestürmt. Das große Tor war gerade einmal 80 cm hochgefahren als die ersten Besucher unten durch krochen und in die Halle rannten. Erst nach gut 2 Minuten ließ der Andrang in die Halle nach.Mit vier Kassen konnte der Ansturm bewältigt werden und schon nach ca. einer Stunde war die Halle merklich leerer. Bis zum offiziellen Verkaufsende um 14:00 leerte sich die Halle weiter und die Reihen der Fahrräder lichteten sich deutlich.Der Verein gibt an: 192 Personen brachten zwischen 1 und 23 Artikel, insgesamt 415 Stück mit einem Nennwert zwischen 2 und 2700 €. Dabei handelte es sich etwa um 300 Fahrräder und 100 Zubehörteile. Erstaunlich hoch fiel wiederum die Menge verkaufter Artikel aus: 72% bzw. 300 Artikel wechselten den Eigentümer.Vier Räder wurden ausdrücklich dem Verein gespendet. Davon wurden 2 Räder sofort an die Flüchtlingshilfe weitergegeben.Der spezielle Dank "Braunau mobils" für die gelungene Veranstaltung geht an die Stadt Braunau, welche wiederum die Halle zur Verfügung stellte – nicht zuletzt, da die Veranstaltung und der Verein durch die Braunau21-Bewegung initiiert wurde. Weiterer Dank geht auch an folgende Firmen: Zagler`s Naturladen, Weltladen Braunau, Alemar-Capoeira-Simbach e.V., Pizzeria LaMarina, Spar Bruckbauer und Immobilien Ritzinger. Der größte Dank ging an alle Vereinsmitglieder und Helfer vor Ort, die am Tage des Geschehens Ruhe bewahrten und Ihre kurzfristig zugeteilten Aufgaben mit Bravour bewältigten.Weitere Infos unter der Homepage des Vereins www.braunaumobil.at