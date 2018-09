Weinlese im Weingarten auf dem Friedburger Schlossberg

14.09.2018, 11:43 Uhr

Rekordernte am 31. August 2018

Aufgrund des heißen Sommers fand in Friedburg die Weinlese bereits am Freitag, dem 31. August 2018 statt. Diese brachte ein Rekordergebnis an Qualität und Quantität!Die Friedburger Winzer konnten auf der Riede „Schlossberg“ mehr als eine halbe Tonne Trauben der Sorte „Solaris“ ernten.Der gemessene hohe Zuckergehalt von 20 % (nach KMW – Klosterneuburger Mostwaage) stellt von der Qualität eine „Spätlese“ dar. Der heurige Jahrgang lässt daher einen Wein der Spitzenklasse erwarten.