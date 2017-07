Wandern durch den Kobernaußerwald

AT

Sankt Johann am Walde

, Sankt Johann am Walde AT

Frauschereck 13 , Sankt Johann am Walde AT

Sankt Johann am Walde: Frauschereck 13 |

Am Sonntag, 6. August, findet in Sankt Johann am Walde zur Eröffnung der neuen Wanderstrecke ein Wandertag durch den Kobernausserwald statt. Beginn: 8 Uhr. Dabei werden auch geschichtliche Stationen des Ortes passiert. Die Gehzeit dauert knapp drei Stunden. Es gibt einen Shuttledienst ab der Jausenstation und einen gemütlichen Ausklang mit Grillerei.