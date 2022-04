SCHARNDORF. Beim gemeinsamen Benefiz-Schnitzelessen konnte die Gemeinde insgesamt 6.794,50 Euro an "Nachbar in Not" spenden. Die Bundesregierung wird alle bis zum Ostermontag eingehenden Spenden für die Ukraine verdoppeln.

400 Portionen Schnitzel und Kartoffelsalat wurden in Scharndorf zubereitet.

„Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken. Es war auch eine große Freude zu sehen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinderätinnen, Gemeinderäten, den Helferinnen und Helfer ortsübergreifend mit Freude ausgeführt wurde. Danke“, betonte Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer.