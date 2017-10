AcaLala A-cappella Festival in BRUCK/Leitha

, Raiffeisengürtel 43 , 2460 Bruck an der Leitha AT

Stadttheater Bruck/Leitha , Raiffeisengürtel 43 , 2460 Bruck an der Leitha AT

Bruck an der Leitha : Stadttheater Bruck/Leitha |

Stimmkunst und fetzige vokale Popmusik wird dem Publikum bei diesem Festival dargeboten- mit:

Beat Poetry Club – female a capella soul-pop

4ME – Finalisten der Grossen Chance der Chöre

Little Voices - CHor der Anton-Stadler Musikschule

und alle WorkshopteilnehmerInnen.

Im Zuge des Festivals finden auch am 27. + 28. Oktober Gesangsworkshops für gesangsbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt, der klangvolle Abschluss davon ist ebenfalls ein gemeinsamer Auftritt beim Festivalkonzert am Abend. Groovig und voller starker, berührender, souliger Simmen für Groß und Klein. Alle Infos auf www.acalala.at

Karten in jeder FIliale der Erste Bank und Sparkasse