Familienspuk - Gespenstermusiktheater zum Mitmachen in Bruck/L.

Familienspuuuuk mit 5 singenden Gespenstern!! Ein interaktives Erlebnis für junges und junggebliebenes Publikum von 5-99 Jahren!Die preisgekrönte Band Beat Poetry Club aus Wien, bekannt aus „Die Große Chance der Chöre“ 2016, singt poppige, fetzige und lustige Songs aus dem Leben von fünf Gespenstern, die sich ihren Ängsten stellen.Einmal im Jahr treffen sich die Gespenster um Mitternacht in einem geheimen Spukschloss. Jedes Gespenst hat eine aktuelle „Lebenskrise“ und wünscht sich Erlösung. Dagi möchte so gerne bunt sein, Phobie hat Angst vor Spinnen und das Gespenst Birne fürchtet sich im Dunklen, auch Schnarche und Heulsuse haben so ihre Probleme....Es wird aber nur ein einziger Wunsch erfüllt und auch nur dann, wenn die Spukgestalten es schaffen, den Zauberspruch für den alten Uhu SchubidUhu richtig aufzusagen und alle, alle das Lied "Shake den Geist " so richtig abshaken …

Das Publikum ist aktiv dabei – es wird gemeinsam gebeatboxt, getanzt, geloopt und mit Spuktriolen gezittert. Denn: wer selbst spukt, fürchtet sich nicht!Details:Dauer: ca. 60 Minuten; im Anschluss 30 min. "Meet&Greet" mit den GespensternA-cappella-Kompositionen von Juci Janoska (gefördert vom Land NÖ)alle Infos: www.acalala.atKarten bei allen Filialen der Sparkasse und Erste Bank