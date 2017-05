...der Erfolg der Reihe der Kurkonzerte ging in die nächste Runde ...

15.05.2017, 09:23 Uhr

Der MV Marchegg-Breitensee

(ihm wurde am 11.5.2016, der Ehrenpreis durch Landeshauptmannes von Niederösterreich in Bronze verliehen) hat gestern im schönen Ambiente des Thermencafes in Bad Deutsch Altenburg ein genussvolles Kurkonzert abgehalten. Die Darbietung bot ein buntes Programm und auch der Wettergott hatte ein Einsehen und so wurden wir bei angenehmen Temperaturen und dank kulinarischer Unterstützung durch das Team des Thermencafes und den wunderbaren Musikanten bestens unterhalten.

Wohl nicht nur zu meiner Freude kamen Mitglieder der

Stadtkapelle Hainburg-Wolfsthal

zum Konzert und waren nicht nur Gast sondern sangen bei ein paar Stücken (so auch bei z.B. *Treibt die Gänse raus*) mit und schwangen auch gelungen das Tanzbein.Das Publikum dankte es den Musikanten mit jubelndem Applaus, so dass es auch fleissig Zugabe gab. Am Ende gingen wir alle beschwingt nach Hause

Fazit:

- wer gestern nicht dabei war, hat einfach was versäumt ....Siehe auch Ein gelungener Auftakt der Kurkonzerte 2017